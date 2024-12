Quifinanza.it - Multa per Inps, violati i dati personali di migliaia di candidati al concorso

Leggi su Quifinanza.it

Per legge nei concorsi le amministrazioni e le società pubbliche debbono bilanciare l’obbligo di trasparenza con quello alla privacy di ciascun candidato. E se è vero che, in materia, essenziali fonti di riferimento sono il d. lgs. n. 33 del 2013 e il regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), non sempre le attività degli enti appaiono conformi a quanto previsto da queste normative.Recentemente il Garante Privacy hatoper ben 50mila euro, per aver illecitamente diffuso idi più di 5mila candiad unpubblico bandito dallo stesso istituto di previdenza. Ci riferiamo alla selezione, per titoli ed esami, relativa a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale, area C e posizione economica C1.Vediamo insieme il perché di questa consistentee quale grave violazione amministrativa ha commesso l’istituto.