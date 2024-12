Mistermovie.it - Mister Movie | Forrest Gump torna in tv nel 2025 e celebra il 30° anniversario

Ilsegna un traguardo importante per gli amanti del cinema: il trentesimodi, il capolavoro diretto da Robert Zemeckis e interpretato magistralmente da Tom Hanks. Dal suo debutto nel 1994, il film ha saputo conquistare generazioni di spettatori, raccontando una storia indimenticabile di resilienza, amore e destino.Il ritorno in TV e un nuovo film per i fanclass="wp-block-heading">Perre l’sarà trasmesso su Italia 1 il 1° gennaioalle ore 21.20, regalando al pubblico un’occasione per rivivere le avventure del protagonista. Ma la vera sorpresa arriverà il 9 gennaio, con l’uscita al cinema di Here, un progetto che riprende alcune delle tematiche più care al film originale, segnando il ritorno sul grande schermo di Tom Hanks e Robin Wright.