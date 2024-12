Lapresse.it - Milan, Ibrahimovic: “Con Fonseca abbiamo sbagliato”

Il senior advisor del, Zlatan, ha spiegato l’esonero diprima di presentare il nuovo tecnico rossonero Sergio Conceiçao. “Voglio ringraziare Pauloper quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell’esonero: non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei ili risultati sono fondamentali. La decisione dell’esonero l’presa dopo la partita efatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi”, ha detto Ibra che ha poi aggiunto: “Capiamo i tifosi erispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finché non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo dell’allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela.