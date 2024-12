Panorama.it - Mica è Colpa Mia, la nuova commedia in arrivo su Netflix il 1° gennaio 2025

Leggi su Panorama.it

Cosa può esserci di meglio che iniziare il nuovo anno con una divertenteromantica tutta Made in Italy? “Mia”, il nuovo film di Umberto Carteni, con protagonisti Antonio Folletto, Laura Adriani e Vincenzo Nemolato, sbarcherà suil 1°. Prodotta da HT Film e Indigo Film e diretta da Umberto Carteni, la pellicola si inserisce nel filone delle storie d'amore che nascono da situazioni complesse, facendo sorridere ma anche riflettere sul significato di famiglia, inganno e sentimenti autentici.TramaLa trama di "mia" segue Vito (Antonio Folletto), un padre single che, dopo aver superato numerose difficoltà, si ritrova di fronte a una delle prove più dure della sua vita: salvare la casa di famiglia a Napoli. Per farlo, si unisce al fratello Antonello (Vincenzo Nemolato) e insieme escogitano un piano audace per risolvere i loro problemi economici.