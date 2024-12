Ilrestodelcarlino.it - Massa: "Offida forte e coesa con lo sguardo rivolto al futuro"

Si è tenuta adla conferenza di fine anno, il sindaco Luigidel rinnovato sostegno dei cittadini, ha sottolineato l’importanza di riprendere il cammino amministrativo con una squadra arricchita da nuove energie. Dopo un quinquennio di successi, si apre una nuova fase con obiettivi ambiziosi: dall’approvazione di un bilancio previsionale solido che guarda al 2027, fino a investimenti di rilievo come il nuovo polo 0-6 anni (che verrà inaugurato a settembre), la realizzazione del nuovo polo scolastico per il quale saranno affidati i lavori nei primi mesi dell’anno, la riqualificazione dell’ex mattatoio, destinato a ospitare l’Istituzione Sieber. Tra le altre priorità figurano la manutenzione delle cinte cimiteriali e la riqualificazione di Via dei Martiri della Resistenza.