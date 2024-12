Ilrestodelcarlino.it - L’Italservice si rinforza ancora. Alessandro Patias in biancorosso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro si. Botti di capodanno in arrivo: nel 2025 ci sarà anche. Il campione classe 1985 è ufficialmente un nuovo giocatore. Si tratta del terzo rinforzo invernale dopo gli arrivi, già annunciati, di Simone Achilli e Marwan Badahi. 39 anni compiuti nel luglio scorso,è un pivot brasiliano naturalizzato italiano. La sua carriera inizia con l’Horizontina, in Brasile, e la prima esperienza italiana arriva nel 2007, con la casacca del CLT Terni. L’anno seguente vola in Spagna, al Baix Maestrat, per poi tornare nello stivale al Montesilvano e successivamente al Marca. Seguiranno Asti, Benfica (Portogallo), Napoli, Halle-Gooik (Belgio), Feldi Eboli, Real San Giuseppe,Feldi Eboli e Jaraguá (Brasile), quest’ultimo è il club con cui ha vissuto la prima parte della stagione 2024-2025.