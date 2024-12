Pianetamilan.it - Juventus-Milan, è subito sfida tra Conceicao: ma non è la prima volta

Leggi su Pianetamilan.it

sarà daunadi grande interesse e non solo perché ci sarà l'esordio di Sérgiosulla panchina rossonera. Nella giornata di venerdì 3 gennaio, alle ore 20:00, a Riad si affronteranno due big del nostro calcio nella semifinale della Supercoppa Italiana 2024/2025. Se da una parte l'ex Porto farà il suo debutto da allenatore del Diavolo, dall'altra con ogni probabilità potrebbe trovarsi di fronte Francisco, uno dei suoi quattro figli, esterno bianconero che in questi primi mesi ha già dimostrato davvero un enorme potenziale. Come ricorda il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, non si tratta però di una. Sérgio Conceição, infatti, da allenatore aveva già affrontato un figlio. In quel caso è Moises dall'altra parte del campo, nelladi Coppa di Lega portoghese tra Porto e Leixoes.