Ultimouomo.com - Jannik Sinner, tutte le poesie

Leggi su Ultimouomo.com

«Ha il senso innato della linea», me lo dice Milo De Angelis, che - oltre a essere il grande poeta che è – è un appassionato ed esperto di tennis. «Mi piace molto», aggiunge. A quella linea penso da molti mesi, una linea ideale che non coincide solo con il rettangolo del campo da tennis - e che decide quale palla sia dentro e quale fuori, fuori di poco, dentro di niente - una linea che ha molto a che fare con la misura, che tiene conto delle variabili, che segue un tempo che è fatto di ritmo, inventiva, talento, rigore. Una linea che ha molto a che fare con la lunghezza dei versi di una poesia, con la struttura metrica. Lo spazio tra un verso e l’altro, nellepiù riuscite, è quello in cui cade la palla dopo un diritto o un rovescio di. Quasi sempre dal lato giusto della linea, quasi sempre è punto.