Inter tra le stelle due nerazzurri nella formazione più costosa del mondo

Archiviata la vittoria di Cagliari che ha permesso di ridurre al minimo lo svantaggio dalla testa della classifica del campionato di Serie A, l’Campione d’Italia si prepara a salire sul volo che la porterà in Arabia Saudita dove giovedì 2 gennaio scenderà sul terreno dell’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per la prima semifinale della Supercoppa italiana. La caccia al quarto successo consecutivo in questa competizione sta per cominciare, con la Beneamata che in un 2024 da record può vantare un nuovo riconoscimento, essere rappresentatatop 11 dei giocatori più preziosi al.Squadra miliardariaDa ormai diverse stagioni, l’è tornata prepotentemente ai vertici non solo del calcio italiano. Dalla stagione 2018-2019, annata del ritorno in Champions League che mancava da sei stagioni (2011-2012), la società nerazzurra ha saputo costruire una squadra e una mentalità che l’ha portata a vincere in Italia e sfiorare in due occasioni il successo a livello europeo, ricevendo comunque grandi elogi e riconoscimenti dai maggiori esponenti del calcio mondiale.