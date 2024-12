Inter-news.it - Inter, obiettivo cerchiato in rosso per Pavard e Acerbi

Simone Inzaghi si è dovuto rassegnare: sia Francescoche Benjaminhanno dato forfait e non sono partiti alla volta di Riyadh. C’è nel mirino il rientro in campo con l’. LAVORO – Con la squadra quasi al completo a Riyadh per la Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di due colonne portanti della difesa. Il tecnico dell’ha lasciato a casa sia Francescoche Benjamin. Entrambi non sono riusciti a recuperare e si è preferito lasciarli recuperare con calma senza mettergli la fretta e magari rischiare di allungare i tempi. I due hanno continuato ieri ad allenarsi in solitaria ad Appiano Gentile mentre i compagni di squadra partivano per l’Arabia Saudita. Adesso però bisogna stringere i tempi e tornare al più presto a disposizione.