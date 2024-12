Ilrestodelcarlino.it - I servizi nella città co-capoluogo : "La sede provinciale della Questura può spostarsi da Forlì a Cesena"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel tradizionale incontro e scambio di auguri di fine anno con i giornalisti, Enzo Lattuca, rieletto sindaco dinel giugno scorso e presidenteProvincia in carica sino a fine 2025, ha tracciato il bilancio amministrativo del 2024. Che anno è stato, sindaco? "Di soddisfazioni e successi, a partire da quelli elettorali, anche se ho festeggiato di più la promozione delin serie B. Il 30 gennaio abbiamo ottenuto lo status di co-e le ultime settimane abbiamo avuto certezza dei finanziamenti dell’ospedale, opera simbolo per la, che suggellerà il decenniomia sindacatura". Si attende il passaggio di consegne ai verticistruttura commissariale per la ricostruzione del post alluvione. Quali sono le sue aspettative? "Siamo molto preoccupati. Oggi, 31 dicembre, si conclude il lavoro del commissario Figliuolo, che ringrazio sinceramente, ma non credo sia un buon segnale che manchi chiarezza sul prosieguo.