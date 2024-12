Quotidiano.net - Gioventù violenta. I nostri figli senza più maestri

Rondoni Ragazzini bui. Uccidono le loro lame, le loro droghe, uccidono dentro coi loro stupri. Carnefici e vittime. Minorenni, o poco più che maggiorenni. Ieri notte a Campi Bisenzio, poco tempo fa, a settembre a Bologna, mesi fa a Pescara, e il recente inseguimento tragico a Milano Corvetto. E altre notizie di scontri, di risse inspiegabili, anche in piccoli centri di provincia come Civitanova, non solo nelle periferie di grandi città. La "bomba su cui siamo seduti – scrivevo inascoltato più di dieci anni fa – sono iragazzini". Tali scoppi di violenza, a cui fan da specchio le violenze contro se stessi (le disfunzioni alimentari, le spesso indotte disforie di genere, le ansie da panico) indicano da tempo, a chi ha occhi per vedere, il pericolo maggiore per la nostra società. Che non viene da agenti esterni, guerre e altre crisi, ma da una crepa interiore che quelle crisi esacerbano.