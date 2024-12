.com - Fiorentina, cori contro Vlahovic: vietata ai tifosi viola la trasferta a Monza. E 20mila euro di multa alla società

Leggi su .com

, per idella, a, lunedì 13 gennaio. E' la determinazione del dipartimento della pubblica sicurezza che ha invitato i prefetti di alcune città, compresa Firenze, e le questure interessate a far predisporre le dovute ordinanze di divieto di. Intanto il giudice sportivo, in seguito airitenuti razzistiDusan, durante Juve-di domenica 29 dicembre, ha inflittodiL'articoloaila. Ediproviene da Firenze Post.