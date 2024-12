Liberoquotidiano.it - Che delitto lo spreco di cibo: ecco come donarlo a chi non ne ha

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quantosi spreca, in Italia. Nel 2024 è addirittura aumentato, salendo secondo le stime a un equivalente di 17,8 miliardi di euro. È stato calcolato che solo nel periodo compreso tra la vigilia di Natale e Capodanno, getteremo via circa 575mila tonnellate di, per un valore di 9,6 miliardi di euro. Significa che, mediamente, ogni famiglia butta via generi alimentari per 92 euro. E che fine fa questo? Fa rabbrividire l'idea che finisca tutto nelle pattumiere e nelle discariche. Per fortuna esistono numerose associazioni, gruppi, organizzazioni che si occupano di arginare l'onda anomala delloalimentare. Da Nord a Sud, da Est a Ovest,una mappa della buona volontà disegna una linea che lega tante città, grandi e più piccole, con i volontari che aderiscono a questi gruppi si danno da fare per recuperare ile per ridistribuirlo alle persone che hanno davvero bisogno.