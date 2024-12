Panorama.it - Censura o democrazia? Il blocco di Telegram e la propaganda russa in Europa

Leggi su Panorama.it

Il recentedel canaledi RIA Novosti, uno dei principali organi di stampa statali russi, ha acceso i riflettori su un terreno di scontro sempre più centrale: l’informazione. La decisione dell’Unione Europea, estesa a Paesi come Italia, Germania e Francia, è stata motivata dalla necessità di contrastare la disinformazionenel contesto del conflitto in Ucraina. Tuttavia, dietro questa scelta si cela un dilemma che interroga le fondamenta stesse delle democrazie occidentali:re per proteggere o lasciare spazio anche alle narrazioni pericolose?RIA Novosti non è un semplice canale mediatico. Fondato nel 1941, è parte integrante del conglomerato statale Rossija Segodnja e, insieme a strumenti come RT e Sputnik, è stato accusato di essere il megafono del Cremlino per diffondere narrazioni funzionali alla politica estera