Cavani annuncia la data del ritiro | la comunicazione del Matador

La carriera meravigliosa di Edinsonè ormai sempre più vicina al termine, nonostante la fame che l’attaccante uruguaiano dimostra ancora nel rettangolo verde.Dopo le parentesi non molto esaltanti, seppur comunque di livello, con la maglia del Manchester United in Premier League e con quella del Valencia in Liga, l’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain veste dall’estate del 2023 la maglia del Boca Juniors. Indossare la divisa gialloblu per ilè stata la realizzazione di un sogno, e fin dal primo momento ha dimostrato voglia, attaccamento e determinazione per raggiungere risultati importanti con la maglia degli Xeneizes, nonostante l’età sia già abbastanza avanzata per un calciatore.Cinquantacinque presenze, ventitre gol e due assist: considerando gli attuali trentasette anni dell’attaccante uruguaiano, il suo bottino con la divisa del Boca Juniors è davvero impressionante.