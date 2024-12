Oasport.it - Calendario football americano 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul. L’anno nuovo ci regalerà tantissimisportivi e non mancheranno impegni importanti anche per la Nazionale italiana che sarà impegnata negli attesissimi Campionati Europei. La diciassettesima edizione di questa manifestazione che non ha una sede predefinita, dato che i match si giocheranno in giro per il Continente, è pronta per vivere la sua fase clou, con il Blue Team che sarà protagonista.Lesaranno ancorada confermare ma, per il momento, sappiamo che gli Azzurri saranno impegnati il 2-3 agosto nella semifinale contro la Finlandia (l’altra sarà Austria-Germania). La fase finale, invece, si giocherà il 25-26 ottobre con la Finalissima che assegnerà il titolo continentale.EUROPEISemifinali (2-3 agosto)S1 Austria-GermaniaS2 Finlandia-ItaliaFinali (25-26 ottobre)Finale 1° postovincente S1-vincente S2Finale 3° postoperdente S1-perdente S2IL CAMPIONATO ITALIANOPassando al Campionato Italiano, la Prima Divisione scatterà il 15 febbraio e si concluderà il 28 giugno con l’Italian Bowl.