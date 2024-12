Oasport.it - Calendario beach volley 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Stagione particolare, quella post-olimpica che inizierà a marzo con tante novità nelle coppie di vertice. La stagioneavrà il suo clou in un periodo della stagione dove solitamente si giocano torneo di secondo piano, a novembre quando invece si disputerà l’evento più atteso, il Mondiale indal 14 al 23 novembre in Australia, ad Adelaide.Il primo torneo Elite della nuova stagione è ina Yucatan in Messico, dal 20 al 23 marzo, mentre l’ultimo evento dell’anno è proprio il Mondiale che precederà le Finals del World Tour, la cui organizzazione è ancora da assegnare, e non è escluso che si disputino ancora a Doha dove però è inun Elite 16 che sarà una sorta di anticipo del Mondiale inla settima successiva in Australia. Il Campionato Europeo, invece, è indal 30 luglio al 3 agosto in Germania a Dusseldorf.