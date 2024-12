Isaechia.it - Beatrice Valli, la frecciatina social dopo che Karina Cascella le ha dato della “scroccona”

Leggi su Isaechia.it

non le manda certo a dire, questo ormai è risaputo.Il suo ultimo recentissimo sfogo ha avuto come bersaglio tutte le influencer che si avvalgonopratica del #suppliedby per usufruire gratuitamente, o per meglio dire in cambio di pubblicità attraverso la propria immagine, di qualsivoglia servizio offerto da qualsivoglia lavoratore.L’ex opinionista di Uomini e Donne trova infatti folle che, chi ha la fortuna di vivere nell’agio senza lavorare duramente, eviti per di più di spendere i propri soldi, cercando di accaparrarsi tutto l’accaparrabile. In QUESTO articolo vi abbiamo raccontato nello specifico in cosa consistesse la sua riflessione.Nonostante abbia scelto di non fare esplicitamente nomi, ma di lasciar trapelare qualcosa solo attraverso precise descrizioni, uno le è sfuggito.