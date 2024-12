Lopinionista.it - “Away”, il singolo di Adriana Spuria: significato e testo

Esce il 3 gennaio 2025 in tutte le piattaforme di streaming e in tutti i digital stores nazionali e internazionali “”, il nuovodie’ un brano che racconta il desiderio di fuggire via da un luogo, da un momento di difficolta’, ma allo stesso tempo la ricerca del superamento di tutte le dicotomie, tra cio’ che e’ giusto e sbagliato, tra io e l’altro, tra luoghi buoni e luoghi cattivi. Alla fine cio’ che conta davvero e’ riuscire ad emfatizzare profondamente con le cose di questa vita, attingendo al suo potere mistico e sublime, che fa nascere bellezza.Tutti questi concetti sono contenuti nel(in inglese) del brano e in particolare ilprofondo dell’empatia e’ espresso nella frase slogan “Your soul ignates understanding me, my soul ignates understanding you”, ovvero “il mio spirito si accende nella comprensione di te e il tuo nella comprensione di me”.