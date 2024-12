Ilfattoquotidiano.it - Alla mezzanotte, puntualissimi, scattano anche i rincari dei pedaggi autostradali

Anno nuovo, inesorabile aumento deiquest’anno le tariffesalgono con lo scoccare dellaper adeguarsi al tasso di inflazione programmato. Il rincaro è meno forte che in passato ma c’è: + 1,8% sui 2.800 chilometri di Autostrade per l’Italia. La società appartiene per l’88%holding Retii cui azionisti sono Cassa depositi e prestiti (ministero del Tesoro) con il 51%, il fondo statunitense Blackstone con il 24,5% e quello australiano Macquaire con un altro 24,5%.Ritocchi pure sulla Napoli-Pompei-Salerno (dell’1,67%) mentre non ci saranno adeguamenti sulle altre 22 società concessionarie. Lo comunica il ministero per le Infrastrutture e Trasporti in una nota. Il Mit evidenzia che non c’è “nessuna stangata”, ma questo dipende sostanzialmente dbassa inflazione, e spiega che, senza la decisione di attuare sconti all’utenza, l’aumento sarebbe stato del 3%.