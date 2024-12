Secoloditalia.it - A volte ritornano, riecco la Margherita con Prodi, Ruffini, Delrio: è Comunità democratica, la sberla al Pd dei catto-dem

Leggi su Secoloditalia.it

Grossi guai al Nazareno: l’anno che sta per chiudersi non promette niente di buono al Pd di Elly Schlein e quello che sta per inaugurarsi parte già con un meno davanti: rosso naturalmente. Proprio come il segno dellache stanno per infliggere, Castagnetti,, novelli moschettieri deilici dem alle prese con “”, sotto la cui insegna i quattro dell’apocalisse chiedono «maggiore accoglienza, dentro o fuori il partito».Dalla costola Pd deilici dem nasce “”Avvisaglie e sommovimenti tellurici erano in corso da un po’, ma ora la scossa si avverte forte e chiara in quel del Nazareno, dove il terremoto è atteso (da settimane?). Il dado è tratto e mostra diverse facce: da quelle della politica di ieri a quella dell’associazionismo con il dem Paolo Ciani, esponente di Demos, il presidente delle Acli Emiliano Manfredonia.