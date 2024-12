Panorama.it - 2025: L’anno della svolta o del caos? Il fragile equilibrio tra guerra e pace

Leggi su Panorama.it

Ilsi preannuncia come un anno cruciale per il conflitto tra Russia e Ucraina e, più in generale, per l’assetto geopolitico mondiale. Le speranze di un cessate il fuoco si intrecciano con la riorganizzazione politica in Russia e con il percorso elettorale ucraino, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi. Tra tensioni crescenti e timidi spiragli di, i protagonisti di questa crisi storica – Zelenskij, Lavrov, l’eco dello zar, lo stesso Putin e persino Trump – si trovano a un bivio.Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha ribadito che un cessate il fuoco “sarebbe inutile senza affrontare le cause profonde del conflitto”. Questa posizione riflette l’isolamento sempre più evidente del Cremlino, che ha escluso leader occidentali come Joe Biden, Rishi Sunak ed Emmanuel Macron dai suoi rapporti diplomatici di fine anno.