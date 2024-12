Oasport.it - Volley, Perugia non si ferma: battuta Modena, la Sir vola alla Final Four di Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

Non sila folle corsa della Sir Susa Vimche mantiene l’imbattibilità stagionale con la vittoria numero 22 da ottobre e, grazie al 3-0 casalingo rifilatoValsa Group, si qualifica per ladiin programma a Bologna a fine mese. Non è stato un dominio quello degli umbri che hanno incontrato non poche difficoltà soprattutto nei primi due set contro una Valsa Groupche avevano già battuto 3-0 sempre al PalaBarton non più tardi di quattro giorni fa in campionato.Il primo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sempre molto vicine fino al 10 pari.gioca bene e si porta sul 16-13 con l’attacco vincente di Gutierrez ma l’illusione per gli emiliani dura poco perchétorna subito in parità a quota 16. Si procede punto a punto fino al 20 pari poi l’ace di Plotnytskyi scatena la squadra di casa che piazza due muri vincenti con Ben Tara e chiude con il punteggio di 25-20 con l’attacco vincente di Ishikawa.