Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 19 | 15

DEL 30 DICEMBRE ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 555 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO. MENTRE, A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE AL KM 583 PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIAMAZIONESUD E VALMONTONE SEMPRE VERSO NAPOLI.PER IL RESTO LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE LUNGO LE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA.PRIAMO DUNQUE LA PAGINA DEI TRASPORTI, RICORDANDO CHE, NELLA CAPITALE, FINO AL 6 GENNAIO È POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA RETE DI SUPERFICIE E DELLA METROPOLITANA PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO.