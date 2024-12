Anteprima24.it - Tre persone ferite in un incidente stradale: una minore trasportata al Santobono

Tempo di lettura: < 1 minutoTrein unavvenuto a Frasso Telesino. Due le autovetture che si sono scontrate per cause in corso d accertamento: una Fiat Panda e una Mercedes. Unanne è stataprima presso il San Pio poi aldi Napoli in codice rosso e in prognosi riservata.A quanto pare le condizioni dellasono in netto miglioramento e sarebbe fuori pericolo dopo aver subito due operazioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi.L'articolo Trein un: unaalproviene da Anteprima24.it.