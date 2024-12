Oasport.it - Tournée dei 4 trampolini 2025, Garmisch-Partenkirchen. Fatti e cifre del ‘sacro’ Neujahrsspringen

Leggi su Oasport.it

Nei Paesi di lingua tedesca, la giornata di Capodanno è legata a due eventi. Il Concerto di Vienna e il Neujahpringen (“Il salto del nuovo anno”), ovvero la gara di salto con gli sci che, dal 1922, si tiene ogni 1° gennaio a(Germania). La competizione è stata cooptata dalladei quattro, della quale rappresenterà la seconda tappa per la sessantanovesima volta. Le quattro eccezioni riguardano le edizioni I, V, X e XI.Si salta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, “Nuovo trampolino grande olimpico”, eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, l’impianto che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936 e sopravvissuto sino agli albori del XXI secolo! Nonostante l’attuale struttura non abbia ancora ospitato una gara a Cinque cerchi, si è deciso di tenere viva la memoria della costruzione originaria, denominandola allo stesso modo.