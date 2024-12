Tvzap.it - Terrore in Italia, boato improvviso nella notte: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

instaa causa di unforte e inaspettato. Dalle prime indagini condotte dalla polizia pare si sia trattato di un atto vandalico perpetrato da un gruppo di giovani, che si sono poi dati alla fuga. (Continua.)Leggi anche: Allarme bomba a Milano, panico nel centro della città: trovati due ordigni artigianaliLeggi anche: Fortissimoudito per diversi km in Lombardia:inBrutto risveglio staper alcunini. Unforte eha squarciato il silenzio della. Come dicevamo, stando alle prime indagini, si tratterebbe di un atto vandalico perpetrato da un gruppo di giovani, che poi si sono dati alla fuga. Danneggiati cinque veicoli parcheggiati lungo la strada ed hanno riportato seri danni anche i pilastri di un parcheggio.