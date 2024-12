Laprimapagina.it - Serie A, Bologna-Hellas Verona: i rossoblù ospitano gli scaligeri

La squadra di Zanetti fa visita a quella di Italiano allo Stadio Renato Dall’Ara la sera di lunedì 30 dicembre, match valido per la 18^ giornata del massimo campionato italianoL’ultima partita diA dell’anno solare 2024 è la sfida traed, che si ritroveranno di fronte allo Stadio Renato Dall’Ara dila sera di lunedì 30 dicembre a partire dalle ore 20.45. La gara tra rossoblu e gialloblu sarà valida per la 18^ giornata del massimo campionato italiano, ovverosia la penultima del girone d’andata di questa stagione.La squadra di Italiano cerca conferme sia da un punto di vista delle prestazioni che dei risultati, mentre invece la formazione di Zanetti ha bisogno di fare punti importanti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Alla luce delle statistiche e dei pronostici presenti sulla piattaforma di powbet.