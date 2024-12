.com - Seconda Categoria / Il Le Torri Castelplanio vola con i gol di Riccardo Montecchiarini: “Umiltà e lavoro, puntiamo ai play-off”

Il classe 1997 trascina la capolista con i suoi 8 gol in campionato, 12 stagionali: “Senza i miei compagni e il mister sarei ancora a secco: sappiamo che possiamo contare sempre l’uno per l’altro”. Il suo commento sulla stagione di Cingolana SF e Villa Strada, 30 dicembre 2024 – Il Leanche grazie ai gol di. L’attaccante cingolano, classe 1997, si è preso sulle spalle l’attacco della capolista del girone C di, grazie a 8 reti in queste prime 14 giornate di campionato, che salgono a 12 se si considera anche la Coppa Marche. “Ma restiamo umili – spiega-. Far gol è sempre molto bello, ma senza l’aiuto dei compagni e del mister sarei ancora a secco. Il nostro obiettivo è i-off, poi vedremo più avanti come sarà la nostra classifica”.