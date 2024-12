Sport.quotidiano.net - San Giobbe Prova d’autorità con Fabriano

CHIUSI 7766 Chiusi: Baldi 3, Sa. Longetti, Criconia 5, Ceparano 12, Renzi 17, Si. Longetti, Fall 2, Chapelli, Ius, Gravaghi 14, Raffaelli 13, Rasio 11. All. Zanco.: Carta 7, Pierotti 6, Dri 10, Centanni, Gnecchi 3, Molinaro 16, Pisano 7, Scandiuzzi 2, Romagnoli, Da Rin, Raucci 15, Ottoni. All. Niccolai. Arbitri: Lilli, Rosato. Parziali: 21-19, 38-32, 52-45. CHIUSI - La SanChiusi batte(77-66) e finisce il 2024 con il sorriso sulle labbra. Coach Zanco ha avuto la reazione che chiedeva ai suoi dopo il brutto ko di Salerno mandando cinque uomini in doppia cifra e sfruttando l’eccellente lavoro a rimbalzo. Contro una formazione che sa tenere le partite su ritmi e punteggi bassi i Bulls hanno avuto quel guizzo in più per scavare un margine mai definitivo ma sempre abbastanza tranquillizzante.