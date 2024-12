Dilei.it - Re Carlo, chi è l’uomo che lo ha salvato dopo la morte di Diana

Per quanto oggi l’amore trae Camilla sia generalmente accettato, c’è stato un tempo in cui l’opinione pubblica era quasi totalmente contraria agli odierni Re e Regina. Detto che anche oggi non spicchino per simpatia tra i più giovani, negli anni ’90 rappresentavano di certo il lato oscuro di Buckingham Palace. Per quanto incredibile possa sembrare, questa trasformazione radicale è principalmente merito di un solo uomo: Mark Bolland.Mark Bolland, PR di ReQuella di Mark Bolland è una figura tanto importante quanto sconosciuta ai più. Regli deve tantissimo, considerando quanto fosse devastata la sua immagine pubblica a causa del trattamento riservato a Lady.Camilla, svelata come l’amante dell’erede al trono, venne bollata come “rottweiler” dalla stampa e dai sudditi, schieratisi istantaneamente con la “principessa triste”.