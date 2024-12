Bergamonews.it - Rapina, lesioni, furti in casa e spaccio: tre giovanissimi in comunità, hanno tra i 14 e i 16 anni

Leggi su Bergamonews.it

Clusone. Sono tutti indagati perpersonali,in abitazione edi sostanze stupefacenti e il Tribunale per i minori di Brescia ha deciso che il loro futuro è, per ora, in tre diverseal di fuori della provincia di Bergamo: questo il destino per tre, di 14, 15 e 16, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita lo scorso 21 dicembre dai carabinieri di Clusone.Il Giudice per le Indagini Preliminari ha valutato il provvedimento alla luce delle risultanze di un’indagine condotta dai militari dell’Arma relativa a fatti avvenuti tra i mesi di luglio e settembre 2024.In attesa degli sviluppi della vicenda, nei confronti dei giovani classe 2008, 2009 e 2010 sussiste la presunzione di non colpevolezza: nel frattempo, però, sono stati accompagnati dai militari in strutture specializzate con finalità educative.