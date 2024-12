Tpi.it - Questi fantasmi: tutto quello che c’è da sapere

: trama, cast e streaming del film su Rai 1Questa sera, 30 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda, film per la tv diretto da Alessandro Gassman e tratto da una delle commedie più famose di Eduardo De Filippo. Dopo Natale in casa Cupiello, diretto da Edoardo De Angelis nel 2020, e i successivi Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli Milionaria!, questa produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction è un ulteriore capitolo della collezione di opere teatrali del grande attore, regista, scrittore, sceneggiatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa storia è ambientata a Napoli e ha per protagonista Pasquale Lojacono e la moglie Maria. La coppia è in crisi e attraversa anche un momento di profonde difficoltà economiche.