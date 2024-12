Linkiesta.it - Putin alza la tensione nucleare perché teme di perdere la guerra in Ucraina

Questo autunno, ladi aggressione della Russia contro l’ha raggiunto una fase critica. Da un lato, la vittoria di Donald Trump ha alimentato molte voci riguardo ai futuri sforzi degli Stati Uniti per fare pressione su Russia eaffinché raggiungano un accordo di pace; dall’altro si è avverata l’attesa decisione dell’amministrazione Biden di consentire all’di effettuare attacchi in profondità nel territorio russo. Questa decisione è stata emulata dai governi di Francia e Regno Unito, che hanno mostrato una certa convergenza nel voler dare a Kyjiv almeno un vantaggio maggiore sul campo di battaglia. Ma il consenso generale tra gli esperti è che queste autorizzazioni non sposteranno in modo decisivo l’equilibrio dellaa favore di Kyjiv. Anche se questi attacchi in profondità sono consentiti solo nell’oblast di Kursk, la decisione ha probabilmente rafforzato le preoccupazioni di Mosca, da tempo dibattute, sul fatto che la sua deterrenzanon stia funzionando.