Prosecco da record | il 2024 si chiude con 660 milioni di bottiglie e 36 miliardi di euro

La più grande Doc italianailcon un nuovo. E lo fa in un anno non certo semplice per il settore vitivinicolo nazionale. I dati del Consorzio di tutela, come anticipato nell'intervista al presidente Giancarlo Guidolin sul settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, dicono che gli imbottigliamenti per la denominazione veneto-friulana hanno toccato la quota dei 660di. Una prima volta in assoluto, per questa Dop capace di supportare in modo decisivo le esportazioni nazionali, che incrementa i volumi del 7% rispetto al 2023.Giro d'affari a 3,6diIl valore stimato al consumo per queste bollicine made in Italy è di ben 3,6di. Considerando i vini italiani a Dop, ilDoc rappresenta quasi il 25 per cento della produzione complessiva.