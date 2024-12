Leggioggi.it - Permessi Legge 104: come sapere se sono stati autorizzati dall’INPS

L’INPS si preoccupa di assicurare un sostegno economico ai dipendenti chiamati ad assentarsi dal lavoro per una serie di motivazioni riconosciute dal legislatoremeritevoli di tutela.Tra le ipotesi (tassative) in cui l’INPS si sostituisce al datore di lavoro, nell’erogare un compenso economico (di norma anticipato in busta paga) per le ore/giorni di assenza del dipendente, ci104, contemplati dalla5 febbraio 1992, numero 104 a beneficio di: Lavoratori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva con necessità di sostegno elevato o molto elevato;Familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (genitori, coniuge o parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado).