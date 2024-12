Ilrestodelcarlino.it - Osimo, botti e fuochi d'artificio: la Commissaria "avvisa" i cittadini

- A poche ore dall'ultima notte dell'anno,non ha emanato un'ordinanza contro ima ha pubblicatoun avviso. La decisione è stata comunicata poco fa dal commissario prefettizio Grazia Branca che reggedopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani: "In occasione degli imminenti festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, si ricorda che, ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Urbana, è vietato in tutti i luoghi pubblici qualsiasi attività che possa pregiudicare l’incolumità delle persone o turbarne la quiete, compresa l’esplosione did’o petardi di qualsiasi genere. Ogni violazione sarà punita a termini di legge". Tante sono state le richieste in tal senso da parte della cittadinanza che chiedeva provvedimenti.