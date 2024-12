Lanotiziagiornale.it - Musk strizza l’occhio all’estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland: “È l’unica speranza per la Germania”

Con le elezioni insempre più vicine, l’imprenditore miliardario statunitense Elonè tornato a tirare la volatadifür(AfD). In un articolo per il quotidiano tedesco Die Welt, l’eccentrico proprietario di Tesla ha detto che il partito diforza politica in grado di salvare lada un futuro nero.“Laè a un bivio e il suo futuro è sull’orlo del collasso economico e culturale. Come qualcuno che ha fatto investimenti significativi nel panorama industriale e tecnologico della, credo di avere il diritto di parlare apertamente del suo corso politico. L’AfD è l’ultima scintilla diper questo paese. L’AfD può salvare ladal diventare l’ombra di se stessa. Può guidare il paese verso un futuro in cui prosperità economica, integrità culturale e innovazione tecnologica non sono solo sogni, ma realtà”.