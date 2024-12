Pronosticipremium.com - Milan-Roma 1-1, i tifosi sui social: “Dybala va incatenato a Trigoria”

Termina il 2024 della. Una prima parte di stagione tortuosa e che fa riflettere molto in vista di quello che sarà il futuro di questa squadra. Sicuramente con l’arrivo di Ranieri ha dato una scossa importante a un ambiente che aveva bisogno di essere rigenerato, soprattutto dal punto di vista mentale. La cura di Sir Claudio, infatti, sta avendo questo tipo di effetto e lo si evince anche dal pareggio ottenuto contro il. I rossoneri si sono resi pericolosi, ma anche i giallorossi non sono stati da meno, colpendo un palo con Dovbyk e sprecando due clamorose occasioni con Pisilli e Pellegrini.Nonostante ciò, la prestazione messa in campo contro ilnon può che essere di buon auspicio in vista dei prossimi impegni. In particolar modo, ladovrà vedersela il 5 gennaio contro la Lazio in un Derby più complesso del solito.