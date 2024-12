Ilrestodelcarlino.it - Medei: quando la sfida si fa tosta, noi ci siamo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A distanza di una settimana la Lube ristende Milano, soffrendo di più ma giocando di più perché era match da dentro o fuori. E seguiva la figuraccia di Monza e lo sfogo del dg Cormio. Dopo il 3-2 davanti a poco pubblico (100 in meno rispetto al 22 dicembre), parlano i due Mattia. L’Mvp Bottolo: "Una vittoria delle più belle, perché sofferta e arrivata al tie break, a conclusione di unain cui a qualche lacuna tecnica abbiamo sopperito con il carattere e soprattutto con la grande voglia di vincere, da parte di tutta la squadra. La nostra rosa ci offre l’opportunità di trovare grandi risorse nella panchina,serve, e stasera si è visto. Adesso per qualche giorno ci godiamo questa qualificazione che dasono arrivato a Civitanova ci era sempre sfuggita". Boninfante: "Era una partita importantissima per la società e per la squadra, quello con Milano è stato secondo me il peggior accoppiamento che potessimo avere in griglia, si tratta di una squadra che nelle precedenti stagioni aveva sempre fatto molto bene nella competizione.