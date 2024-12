Lettera43.it - Le autorità in Corea del Sud hanno chiesto un mandato di arresto per l’ex presidente Yoon

Gli investigatori che stanno indagando suSuk-yeol, per la sua breve dichiarazione della legge marziale a inizio mese,affermato lunedì di averund’per ilsudno sospeso, dopo che ieri non si è nuovamente presentato a un interrogatorio.il 3 dicembre ha sospeso brevemente il governo civile del Paese asiatico, facendo sprofondare ladel Sud nella sua peggiore crisi politica da decenni. Tre giorni faè stato privato dei suoi doveri presidenziali dal parlamento, ma è in attesa di una sentenza della Corte costituzionale per la conferma del suo impeachment.Secondo gli investigatoriha autorizzato l’esercito a usare le armi durante l’insurrezione in parlamentoIl leader conservatore deve affrontare accuse penali di insurrezione, che potrebbero comportare l’ergastolo o addirittura la pena di morte.