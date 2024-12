Liberoquotidiano.it - La cucina di Simone Caponnetto e il World 50 Best Bar

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lagourmet in Toscana rappresenta l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Caratterizzata da ingredienti locali di altissima qualità, si distingue per la valorizzazione dei sapori autentici del territorio e sapori internazionali. I ristoranti stellati e i giovani chef reinterpretano piatti storici con tecniche moderne, esaltando la semplicità attraverso preparazioni raffinate. Questa filosofia culinaria pone l'accento sulla sostenibilità e sulla collaborazione con produttori locali, trasformando ogni piatto in un'esperienza sensoriale. Nel cuore di Firenze, all'interno dello storico Palazzo Concini, Locale Firenze svela il suo nuovo menu degustazione “Consapevolezza”, ideato dall'Executive Chef. Questa creazione rappresenta una celebrazione degli ingredienti toscani, esaltati dall'approccio internazionale dello Chef, che unisce per l'appunto tradizione e innovazione in una sequenza di portate pensate per stupire e incantare.