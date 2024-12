Ilrestodelcarlino.it - Jesi Vittoria schiacciante a Ruvo di Puglia

4876 ALLIANZ : Bugatti 6, Igbanugo 6, Pellicano 9, Gherardini 2, Abati Toure 4, Mobio 2, G. Petrushevski 1, Bandini 4, Moffa 8, Cane 6, Mecci ne. All. Massimo Bernardi GENERAL CONTRACTOR: Ponziani 4, Carnevale, Bruno 5, Di Emidio 10, Berra 10, ValentIni 10, Marulli 9, Cena 10, Petrucci 6, Zucca 12. All. Marcello Ghizzinardi Arbitri: Bernassola (Roma), Leggiero (Caserta) Parziali: 8-24, 28-41, 37-61 Festa di fine anno anticipata e champagne a fiumi per giocatori e staff della General Contractor, brindisi amaro con spumante di (bassa) qualità dopo la durissima (e forse neppure tanto inaspettata) punizione di ieri per una Allianz mai in partita. La festa percomincia subito dopo la palla a due il tempo del primo, illusorio, canestro gialloblù (Gherardini) anteprima al bombardamento dall’arco (alla fine un sontuoso 15/23, tutti a segno i tiratori ospiti) del primo allungo (5-19) di metà prima frazione.