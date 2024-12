Tpi.it - Iran: Cecilia Sala è stata arrestata per una presunta “violazione delle leggi islamiche”

Le autorità dell’hanno formalizzato le accuse contro la giornalista, detenuta nel carcere di Evin dal 19 dicembre scorso, “per aver violato ledella Repubblica islamica”. L’annuncio è contenuto in una nota diramata oggi dal dipartimento generale per i media stranieri del ministero della Cultura e dell’Orientamento Islamico di Teheran, citata dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, che non specifica però quale norma avrebbe violato la cronista, entrata nel Paese con un’autorizzazione del ministero degli Esteriiano. “La cittadina italiana è arrivata inil 13 dicembre con un visto giornalistico ed èarreil 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell’”, si legge nel comunicato. “Il suo caso è sotto indagine. L’arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l’ambasciata italiana èinformata.