Il Milan conferma la partenza di Fonseca

2024-12-30 11:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ilhato questa mattina l’esonero dell’allenatore Paulodopo sei mesi nell’incarico.Il portoghese ha affermato di essere stato esonerato all’uscita da San Siro dopo l’1-1 di domenica sera contro la Roma e l’annuncio ufficiale del club è arrivato poche ore dopo.Ildovrebbe nominare Sergio Conceicao come suo sostituto.Dichiarazione ufficiale: Paulo—AC(@ac) 30 dicembre 2024Si legge nel comunicato del Club: “ACcomunica che Pauloè stato sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra Maschile. Il Club ringrazia Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio per il suo futuro”.Lo stallo del fine settimana lascia i rossoneri all’ottavo posto in classifica, a 14 punti dalle capoliste Atalanta e Napoli.