Il 'jeansgate' degli scacchi è già finito

AGI - Il 'si è già sgonfiato. La Federazione Internazionale (FIDE) ha parzialmente modificato in corsa le regole relative al dress code per i giocatori iscritti ai campionati mondiali Rapid e Blitz di New York, venendo così incontro alle proteste espresse da Magnus Carlsen, numero uno delle classifiche mondiali, protagonista di questa bizzarra storia. Il campione norvegese aveva infatti rifiutato 'per principio' la rigida richiestaarbitri di cambiarsi i jeans, ritenuti dal regolamento ufficiale non idonei per prendere parte alla manifestazione, ottenendo un secco diniego. Lo stop è avvenuto durante la seconda giornata (delle tre previste) del primo dei due appuntamenti ospitati a Wall Street e ha fatto velocemente il giro del mondostico. Carlsen, multato prima con 200 dollari e poi 'messo in panchina' per un turno, aveva preso la questione come personale optando per il ritiro dai due importanti tornei di fine anno.