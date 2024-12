Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon, Cortina e Gherdeina che piega Vipiteno

Si chiude il 2024 della. Il programma per laodierna prevedeva cinque incontri con sei squadre italiane sule due derby davvero interessanti.RITTNER BUAM-UNTERLAND CAVALIERS 5-1Derby subito in discesa perche sblocca il match con Lobis dopo 19:54, quindi arrotonda con Cuglietta al 22:17 per il 2-0 e 3-0 con Hjorth al 25:43. Gli ospiti accorciano con Remolato al 36:44, prima che Soracreppa e Ohler chiudano sul 5-1 nel finale.HC MERANO-KITZBUEHEL 2-6Tutto facile per gli austriaci che passano in vantaggio con Ketonen al 16:29, quindi raddoppio di Schutz al 23:23 e 3-0 di Podlipnik al 28:35. Merano segna con Pietroniro l’1-3 al 32:13 prima che Sodergren allunghi di nuovo sul 4-1 al 36:56, quindi Nakajima segna il 2-4 al 38:29. Nel finale gli ospiti chiudono i conti con Frowis e Engelhart per il 6-2 conclusivo.