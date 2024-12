Ilrestodelcarlino.it - Gli alluvionati del Ravone: "Griglia ancora intasata da rami, legna e detriti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La poca acqua presente scorre lungo il corso del torrente, fino a quando, davanti a sé, non trova, arbusti e ostacoli che la bloccano. Ma, soprattutto, laè interamente ricoperta di. Ieri mattina, alcuni cittadini hanno diffuso un video e delle foto, riguardanti la situazione dela monte. L’allarme lanciato dagli abitanti è dovuto alla paura che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, quando ilha rotto nuovamente gli argini, possa riaccadere in scala ancor più grande rispetto alle precedenti alluvioni. Gli scatti catturati dai residenti, infatti, evidenziano una situazione invariata da ottobre a oggi. La nuova segnalazione di Luca Vianelli, commerciante di via Saffi, al quale ilha distrutto il negozio nel maggio del 2023, arriva dopo che il sindaco Matteo Lepore, ha rassicurato i cittadini – in particolare quelli di via Andrea Costa e dintorni –, preoccupati per una eventuale nuova esondazione.