Liberoquotidiano.it - Francesco Oppini dà di matto: la Juve prende gol e lui reagisce così in diretta | Video

A destra per Richardson, che scarica per Beltran, palla dentro, Ikoné, Kean in qualche modo, fa la foca, la palla resta lì, gol della Fiorentina. GOL DELLA FIORENTINAAA. Il pari dei Viola ancora una volta, perché Kean gestisce la palla in area di rigore bene, e la scarica per Sottil che fa gol. Un altro pari, un altro pari, un altro pari”. Lo dice con tutta la frustrazione di questo mondonegli studi di 7 Gold, mentre è impegnato nella telecronaca dintus-Fiorentina. Per la Viola un pari soddisfacente, dopo essere stata per due volte sotto e aver rimontato. Per i bianconeri un altro deludente pari, e una vetta di campionato, occupata dall'Atalanta, ora lontana 9 punti. Tanti per pensare nello Scudetto, ma per lo meno la zona Champions è fattibile, distante tre lunghezze.